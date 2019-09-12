Мининфраструктуры объявило конкурсы на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом говорится в публикации в правительственной газете "Урядовый курьер", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в случае "Ольвии" концессия по результатам конкурса предоставляется на 35 лет, в случае Херсонского порта - на 30 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 60 дней.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что основная задача двух указанных пилотных проектов - привлечь международные практики и технологии в украинские порты.

"С победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие, которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта", - отмечает АМПУ.

Общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 1,73 млрд грн в течение 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируют построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорте "Херсон" провести безотлагательное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

По данным минисерства, заинтересованность в концессии в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.