В Минэкоэнерго анонсировали появление в 2020 году энергомодернизованных кварталов

В 2020 году в Украине должны появиться энергоэффективные и энергомодернизованные кварталы, а темпы утепления домов должны значительно возрасти.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Правительственный портал.

"Каждая гривна, вложенная в энергоэффективность - это более чем 3 гривни, которые возвращаются обратно в экономику. В ближайшее время вы увидите следующие шаги, которые будет делать правительство в этом направлении.

Энергоэффективность должна стать нашей национальной идеей. Мы очень долго работали над 27 Директивой и уже должны на выходе показать качественный результат", - рассказал министр.

"Сейчас мы идем очень медленными темпами и имеем самые низкие показатели энергоемкости ВВП. А это недопустимо в стране, которая зависит от импорта энергоносителей. В следующем году в Украине должны появиться целые энергомодернизированные кварталы. И это уже будет показателем для страны", - добавил он.

По его словам, в правительстве уже разработали законопроект, который должен увеличить поступления в фонды энергоэффективности. В частности, в правительстве планируют ввести новый налог.

"У нас уже наработан законопроект, который включит расходы на углеемкость на каждую единицу. И эти средства должны быть использованы на энергоэффективность, термомодернизацию и обновление технологических процессов.

То есть этот налог мы возвращаем обратно в экономику, а те, кто его платит, становятся энергоэффективными, более конкурентоспособными. Зеленый переход, который сейчас проиходит в Европе, должен быть внедрен в Украине", - пояснил Оржель.

Экономическая правда