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Солнечные панели установили 45 тысяч украинских домохозяйств

Вторник, 18 января 2022, 15:40
 
unsplash

В 2021 году почти 15 тыс украинских семей установили солнечные установки – это вдвое больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

Всего на конец 2021 года в Украине насчитывалось около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли следующие области:

  • Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 МВт;
  • Закарпатская – 3744 СЭС, общей мощностью 109 МВт;
  • Тернопольская – 3447 СЭС, общей мощностью 98 МВт.

По расчетам агентства, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт*ч электрической энергии.

"Для сравнения: этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс домохозяйств "чистой" электроэнергией", - добавили в ведомстве.

 

Напомним:

Ранее количество домохозяйств, использующих солнечные панели, возросло до 39,6 тыс - общая мощность установленных СЭС в домохозяйствах превысила 1 ГВт.

Экономическая правда

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электроэнергия энергетика энергоэффективность

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