Кабмин отменил устаревшие регуляторные требования по энергосбережению

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Кабинет министров одобрил подготовленный Госэнергоэффективности проект постановления, чтобы привести ряд постановлений в соответствие с законом "Об энергетической эффективности".

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, признали утратившими силу 5 постановлений правительства, которые касались государственной экспертизы по энергосбережению по требованию старого, уже недействующего закона "Об энергосбережении" 1994 года.

"Раньше прохождение государственной экспертизы по энергосбережению было платным и обязательным во время деятельности, связанной с добычей, производством и потреблением топливно-энергетических ресурсов для получения льгот, кредитования мер по энергоэффективности и некоторых других направлений", - пояснили в правительстве.

Там добавили, что это решение было принято во исполнение нового закона "Об энергетической эффективности". В правительстве также говорят, что это вклад в дерегулирование и упрощение условий ведения бизнеса в Украине.

Напомним:

Ранее Кабинет министров принял Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.

Экономическая правда