У Мінекоенерго анонсували появу у 2020 році енергомодернізованих кварталів

У 2020 році в Україні мають з'явитися енергоефективні та енергомодернізовані квартали, а темпи утеплення будинків мають значно зрости.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає Урядовий портал.

"Кожна гривня, вкладена в енергоефективність, - це більш ніж 3 гривні, які повертаються назад в економіку. Найближчим часом ви побачите наступні кроки, які буде робити уряд у цьому напрямі.

Енергоефективність має стати нашою національною ідеєю. Ми дуже довго працювали над 27 Директивою і вже маємо на виході показати якісний результат", - розповів міністр.

"Зараз ми йдемо дуже повільними темпами і маємо найнижчі показники енергоємності ВВП. А це неприпустимо в країні, яка залежить від імпорту енергоносіїв. У наступному році в Україні мають з’явитися цілі енергомодернізовані квартали. І це вже буде показником для країни", - додав він.

За його словами, в уряді вже напрацювали законопроєкт, який має збільшити надходження до фондів енергоефективності. Зокрема, в уряді планують запровадити новий податок.

"У нас уже напрацьовано законопроект, який включить витрати на вуглемісткість на кожну одиницю. І ці кошти мають бути використані на енергоефективність, термомодернізацію та оновлення технологічних процесів.

Тобто цей податок ми повертаємо назад в економіку, а ті, хто його сплачує, стають енергоефективними, більш конкурентоспроможними. Зелений перехід, який зараз відбувається в Європі, має бути впроваджено в Україні", - пояснив Оржель.

Економічна правда