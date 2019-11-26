Приглашаем на пятый национальный винодельческий форум

Запрошуємо на п'ятий Національний виноробний форум, що відбудеться 28 листопада 2019 року в ТПП України.

Організатори: Торгово-промислова палата України, корпорація "Укрвинпром" і медіа-група "Українська правда" у партнерстві з посольством Франції в Україні

ВІД РЕДАКЦІЇ. Всі ми хочемо бачити на полицях крамниць якісне українське вино. Всі ми хочемо, щоб у нас була можливість обирати класне вино українських виробників, і щоб цей вибір не обмежувався одним десятком.

"Українська правда" разом з Торгово-промисловою палатою та корпорацією "Укрвинпром" проводить П'ятий НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИНОРОБНИЙ ФОРУМ. Захід відбудеться 28 листопада в Торгово-промисловій палаті, зал "Колізей" (Велика Житомирська,33). Більш детально про програму форуму, реєстрацію і акредитацію за посиланням.

Реєстрація - за посиланням.

Організатори форуму запрошують усіх зацікавлених підприємців, експертів, науковців, депутатів і просто небайдужих людей долучитися до відкритого обговорення.