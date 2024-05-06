 "Государственный оператор тыла" изменит подход к закупке продуктов для ВСУ 

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) изменит подходы к закупке продуктов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом написал в колонке для Украинской правды гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов.

Он отметил, что на этой неделе ДОТ планирует объявить закупки питания на второе полугодие 2024 года. "Мы провели рыночные консультации, собрали обратную связь и верифицировали те подходы, которые планируется ввести на следующий закупочный период", - отметил Жумадилов

Соответственно Агентство уменьшит процент, на который может снижаться цена на позиции из каталога продуктов питания, что в условиях ограничения количества лотов будет поощрять поставщиков конкурировать не столько ценой, сколько дисциплиной в поставках: передачей на получателей товаров своевременно, в полном объеме, надлежащего качества.

Реклама:

Также планируется разбить поставки продуктов на три категории, 15 лотов в сумме. Лоты будут сгруппированы в три процедуры: большие объемы, средние и малые.

"Лоты будут сгруппированы в три процедуры: большие объемы, средние и малые. Будут установлены ограничения по количеству лотов "в одни руки" в рамках каждой из процедур. Требования к поставщикам будут отличаться - от наиболее высокого барьера, в частности, в части материально-технического обеспечения для участников процедуры, где будут торговаться большие объемы, до наименьшего для процедуры с малыми объемами соответственно", - пояснил Жумадилов.

Кроме того, ДОТ уберет из каталога позиции, которые никогда не заказываются, или заказываются крайне редко. Взамен планируется добавить новые позиции, такие как специи.

Реклама:

По словам Жумадилова, если заказывается что-то экзотическое, это существенно ограничивает возможности заказа мяса, молочки или любых других продуктов. Уменьшение количества позиций в каталоге, позволит сосредоточиться на том, что действительно нужно, тем самым повысив качество питания.

Также в договоры будут введены изменения относительно требований к операционной способности поставщиков. Перед размещением заказов на того или иного поставщика ДОТ будет иметь право проводить аудит поставщика на предмет его готовности такие заказы выполнить.

Добавляется, что еще одним изменением должна стать дальнейшая цифровизация процессов взаимодействия. ДОТ должен обеспечить управляемость, скорость и доступность для участников всего процесса обеспечения питания: от заявок и заказов на поставщиков и до подписания бухгалтерской документации.

"С учетом требований по чувствительности информации мы в течение второго квартала будем разрабатывать соответствующие решения, которые уже в следующем периоде позволят нам значительно эффективнее управлять процессом питания", - подытожил Жумадилов.

Напомним:

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) из-за невыполнения обязательств, предусмотренных в контракте, отстранил компанию "Твой Хлеб" от поставок продуктов для армии.