Запрошуємо на п'ятий Національний виноробний форум
Запрошуємо на п'ятий Національний виноробний форум, що відбудеться 28 листопада 2019 року в ТПП України.
Організатори: Торгово-промислова палата України, корпорація "Укрвинпром" і медіа-група "Українська правда" у партнерстві з посольством Франції в Україні
ВІД РЕДАКЦІЇ. Всі ми хочемо бачити на полицях крамниць якісне українське вино. Всі ми хочемо, щоб у нас була можливість обирати класне вино українських виробників, і щоб цей вибір не обмежувався одним десятком.
"Українська правда" разом з Торгово-промисловою палатою та корпорацією "Укрвинпром" проводить П'ятий НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИНОРОБНИЙ ФОРУМ. Захід відбудеться 28 листопада в Торгово-промисловій палаті, зал "Колізей" (Велика Житомирська,33). Більш детально про програму форуму, реєстрацію і акредитацію за посиланням.
Реєстрація - за посиланням.
Організатори форуму запрошують усіх зацікавлених підприємців, експертів, науковців, депутатів і просто небайдужих людей долучитися до відкритого обговорення.
Національний виноробний форум – це:
- тематичні секції, фахові дискусії, практичні семінари та майстер-класи, дегустації
- представлення логотипу Національного бренду "Українське вино" від ДУ "Офіс з просування експорту України"
- нагородження кращих зразків тихих, ігристих вин та коньяків Україниза результатами дегустації "закритим способом" Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації "Укрвинпром"
- презентація проекту "Винний Гід України" від компанії Reikartz Hotel Group
- урочисте відзначення виноробів представлених на сторінках видання "Винний Гід України"
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