Новости 6 мая: зарплаты Шмыгаля и вице-премьеров, в ЕС готовят 14-й пакет санкций против РФ

О зарплатах членов правительства. Кабинет Министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.

О санкциях против РФ. Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, в частности, ограничения на импорт сжиженного газа (СПГ) из России, хотя полное эмбарго не планируется.

О CEO Club и БЭБ. Бизнес-сообщество CEO Club Ukraine, которое ранее заявляло об усилении давления на бизнес со стороны силовиков и требовало перезагрузить Бюро Экономической Безопасности (БЭБ), заявило об обысках со стороны БЭБ и дальнейшей информационной кампании с целью дискредитации.

Бюро экономической безопасности уверяет, что не проводит никаких расследований в отношении CEO Club.

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О метро "Почтовая площадь". Госаудитслужба обвиняет КГГА в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на Почтовой площади. В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.

О производстве оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью.

Эксклюзив ЭП

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