Перебои в Красном море могут сократить пропускную способность между Азией и Европой на 20% – Reuters

Логистический гигант Maersk заявил, что перебои в контейнерных перевозках по Красному морю растут - это может привести к сокращению пропускной способности отрасли между Азией и Европой на 20% во втором квартале.

Об этом пишет Reuters.

Maersk и другие судоходные компании с декабря перенаправляют суда вокруг африканского мыса Доброй Надежды, чтобы избежать нападений хуситов в Красном море, а более долгое время рейса приводит к повышению фрахтовых ставок.

"Зона риска расширилась, а нападения происходят все дальше от берега", - заявили в Maersk.

Реклама:

"Это заставило наши суда еще больше удлинить свой путь, что привело к дополнительным затратам времени и средств на доставку груза к месту назначения", - добавили в компании.

По словам представителя Maersk, расходы на топливо на пострадавших маршрутах между Азией и Европой теперь на 40% выше за каждую поездку.

"Нападения в Красном море и Аденском заливе перемещаются все дальше и дальше в море. Именно поэтому мы вообще избегаем этого региона", - говорится в комментарии Hapag-Lloyd.

Реклама:

По словам представителя Maersk, эти перебои вызывают волновые эффекты на нескольких других маршрутах контейнерных перевозок, в частности, из Азии к восточному и западному побережью Южной Америки, добавив, что ситуация в Красном море является сложной и продолжает развиваться.

Maersk, которая считается барометром мировой торговли, на прошлой неделе спрогнозировала, что перебои будут продолжаться как минимум до конца 2024 года.

Читайте также: Случай в Красном море – верхушка айсберга. Может ли исчезнуть интернет, если Россия доберется до подводных кабелей?

Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?

Экономическая правда