За период военного положения более 1000 раз пытались подкупить пограничников - ГПСУ 

За период полномасштабного вторжения сотрудников Государственной пограничной службы пытались подкупить 1060 раз в пунктах пропуска на государственной границе, чаще всего предлагали взятки мужчины призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что общая сумма предложенных взяток составляет почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте.

"В том числе в течение апреля прекращено 50 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму более 660 тыс грн. В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом Госпогранслужбы антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.

Реклама:

В ГПСУ добавляют, что чаще всего пытались дать взятки лица призывного возраста, которые пытались незаконно выехать за пределы территории Украины.

На выявленные правонарушения осуществлено соответствующее реагирование представителей Нацполиции.

Напомним:

Реклама:

В этом году ожидается отток внешних мигрантов в 200 тысяч человек. Впрочем, по прогнозу НБУ, в 2025-2026 годах в страну вернутся 1,2 миллиона человек.