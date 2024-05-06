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За период военного положения более 1000 раз пытались подкупить пограничников - ГПСУ 

Понедельник, 6 мая 2024, 19:49 - Игорь Пилипив

За период полномасштабного вторжения сотрудников Государственной пограничной службы пытались подкупить 1060 раз в пунктах пропуска на государственной границе, чаще всего предлагали взятки мужчины призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

Отмечается, что общая сумма предложенных взяток составляет почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте.

"В том числе в течение апреля прекращено 50 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму более 660 тыс грн.  В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом Госпогранслужбы антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении. 

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В ГПСУ добавляют, что чаще всего пытались дать взятки лица призывного возраста, которые пытались незаконно выехать за пределы территории Украины.

На выявленные правонарушения осуществлено соответствующее реагирование представителей Нацполиции.

Напомним:

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В этом году ожидается отток внешних мигрантов в 200 тысяч человек. Впрочем, по прогнозу НБУ, в 2025-2026 годах в страну вернутся 1,2 миллиона человек.

ГНСУ взятка
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