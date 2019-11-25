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Милованов уволил половину бывшего руководящего состава Минэкономики

Понедельник, 25 ноября 2019, 10:38

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры МЭРТ.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Перезагрузка власти. Сегодня состоялся очередной этап трансформации Министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - написал министр.

По его словам, руководство поменяли в юридическом департаменте, а также в департаментах международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции, стратегического развития сектора обороны и безопасности, интеллектуальной собственности (раньше), управления государственной собственностью, санкционной политики.

Кроме этого, уволили руководителей департамента развития информационно-коммуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов, а также секторов предотвращения и выявления коррупции и обеспечения работы государственного секретаря Министерства (самостоятельные подразделения).

Экономическая правда

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Минэкономики

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