Все разделы
Укр / Рус

Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Четверг, 13 января 2022, 11:25
 
unsplash

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов (27,92 грн/литр) и дизтоплива (25,16 грн/литр), из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"На основании расчетов акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 25,16 гривен, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 27,92 гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом месяца, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр, на дизтопливо - на 1,34 грн за литр.

Читайте также: Back in USSR: что изменит регулирование цен на горючее

Напомним:

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэкономики бензин топливо

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минэкономики: в 2021 году на новые рабочие места трудоустроились около 400 тысяч украинцев 8 января 2022, 11:31
Украинский экспорт в 2021 году стал рекордным – Минэкономики 5 января 2022, 19:15
В правительстве анонсировали масштабную реформу госкомпаний в 2022 году 28 декабря 2021, 14:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!