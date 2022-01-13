Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

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Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов (27,92 грн/литр) и дизтоплива (25,16 грн/литр), из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"На основании расчетов акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 25,16 гривен, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 27,92 гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом месяца, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр, на дизтопливо - на 1,34 грн за литр.

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Напомним:

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).