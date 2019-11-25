Милованов звільнив половину колишнього керівного складу Мінекономіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов звільнив 15 посадових осіб керівного складу колишньої структури МЕРТ.

Про це він повідомив у Facebook.

"Перезавантаження влади. Сьогодні відбувся черговий етап трансформації Міністерства – прийнято рішення щодо звільнення 15 посадових осіб з керівного складу структурних підрозділів, що становить 50 % від попередньої структури (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)", - написав міністр.

За його словами, керівництво змінили у юридичному департаменті, а також у департаментах міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції, стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки, інтелектуальної власності (раніше), управління державною власністю, санкційної політики.

Крім цього, звільнили керівників департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій‚ документообігу та електронних сервісів, а також секторів запобігання та виявлення корупції та забезпечення роботи державного секретаря Міністерства (самостійні підрозділи).

Економічна правда