Разумков: морально людям трудно представить 200 тыс гектаров в одних руках

Дискуссии, которые разворачиваются вокруг земельного вопроса в регионах, свидетельствуют о том, что власть не донесла качественно информацию для землевладельцев.

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Днепре, сообщает Укринформ.

"Что касается дискуссии, которая идет в регионах, то все здесь не доработали. Или не донесли качественную информацию до людей, которые сегодня владеют землей. Будем это исправлять", - отметил Разумков.

Спикер Рады напомнил о референдуме анонсированый Зеленским, и заявил, что о размере земли в одни руки будет продолжаться дискуссия.

"Только после референдума будет решаться вопрос об открытии рынка для иностранцев, как физических, так и юридических лиц.

Об объеме земли в одних руках будет идти дискуссия. Морально людям трудно представить 200 тысяч гектаров в одних руках, хотя сегодня некоторые компании распоряжаются гораздо больше площадями", - добавил глава парламента.

Напомним:



Ранее Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко также заявлял, что компромисс по вопросу предельной концентрации сельхозземли в одних руках после снятия моратория на ее продажу найдут после дискуссий со всеми участниками процесса.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.



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Экономическая правда

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