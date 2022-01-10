Все разделы
Укр / Рус

В Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина

Понедельник, 10 января 2022, 18:55
 
фото: эльдар Сарахман, УП

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о сроках карантина, который будет вводить правительство не более чем на 2 месяца.

Источник: законопроект 6508, сайт ВР

Дословно: "Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев.

В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет министров принимает решение о продлении карантина".

Детали: Кроме того, в тексте законопроекта предусматривается, что установление карантина на территории, расположенной в пределах более 6 областей (в том числе городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым) вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны.

Проект закона разработан с целью урегулироть вопрос введения карантина и улучшить взаимодействие органов госвласти в условиях пандемии.

Правительство будет вводить карантин по инициативе Минздрава и за представление главного санврача.

Авторами документа стали более 20 нардепов из "Слуги народа".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Один из приоритетных законопроектов для "слуг" в 2022 – равные возможности по привлечению средств для общин 9 января 2022, 10:00
РРО для предпринимателей – детенизация экономики или "геноцид" микробизнеса? 13 декабря 2021, 08:07
Закон о госбюджете-2022 пошел на подпись Зеленскому 10 декабря 2021, 11:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!