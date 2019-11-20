Разумков: морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках

Дискусії, які розгортаються навколо земельного питання у регіонах, свідчать про те, що влада не донесла якісно інформацію до землевласників.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти", - зазначив Разумков.

Спікер Ради нагадав, про референдум анонсований Зеленським, та заявив що про розмір землі на одну особу буде точитися дискусія.

"Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами", - додав очільник парламенту.



Нагадаємо:

Раніше Разумков вже наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко також заявляв, що компроміс із питання граничної концентрації сільгоспземлі в одних руках після зняття мораторію на її продаж знайдуть після дискусій з усіма учасниками процесу.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

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Економічна правда

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