Уполномоченный Зеленского о лимите земли "в одни руки": Ко второму чтению найдем компромисс

Компромисс по вопросу предельной концентрации сельхозземли в одних руках после снятия моратория на ее продажу найдут после дискуссий со всеми участниками процесса.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте горячая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал он.

По его словам, Зеленский дал ему поручение проработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, владельцами паев и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.

"Они должны выразить свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил Лещенко.