Разумков пообещал господдержку для КБ Южное

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал государственную поддержку Конструкторскому бюро "Южное".

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Мы всячески будем помогать развитию космической отрасли. Убежден, что для президента и правительства это направление работы очень важно, поэтому мы вместе будем искать возможности для поддержки таких имиджевых сфер, которые могут демонстрировать весомые результаты.

Если так эффективно удавалось развиваться без поддержки государства, то с поддержкой будет еще лучше", - сказал Разумков во время посещения КБ" Южное "в среду в г. Днепре.

В свою очередь заместитель генерального директора КБ "Южное" Михаил Бондарь отметил, что в условиях жесткой конкуренции в ракетно-космической отрасли бюро делает все возможное для привлечения иностранных инвестиций, удается "достаточно неплохо".



Напомним:



1 ноября руководство конструкторского бюро Южное уволило директора завода "Южмаш" Сергея Войта.



Позже, 4 ноября, Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Павла Дегтяренко с должности главы Государственного космического агентства и объявил конкурс на эту должность.



СМИ связывают это решение Кабмина с увольнением Войта.

Экономическая правда