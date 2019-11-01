Директора Южмаша уволено
Руководство космического бюро Южное уволило директора завода "Южмаш" Сергея Войта.
Об этом сообщил глава аналитического центра Эйдос Виктор Таран в Facebook.
"Мда ... Не успел вчера поделиться победой, как в тот же день получил скан подписанного приказа об увольнении Войта Сергея Николаевича, генерального директора Южмаша, который еще вчера радовался выгодном контракта на 15 млн долларов. С американским Firefly, благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги", - прокомментировал увольнение Таран.
Отмечается, что теперь исполнять обязанности генерального директора госпредприятия будет Кириченко Владимир Евгеньевич — директор структурного подразделения Южмаша в Павлограде.
Таран предполагает, что освобождение Войта может быть связано с главой КБ Южное Александром Дегтярева.
Освобождение также прокомментировал директор украинского подразделения Firefly Александр Дондик.
"Не хотелось бы разрывать сотрудничество с Южмашем, но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", - заявил Дондик в Facebook.
Экономическая правда
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