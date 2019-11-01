Директора Южмаша уволено

Руководство космического бюро Южное уволило директора завода "Южмаш" Сергея Войта.

Об этом сообщил глава аналитического центра Эйдос Виктор Таран в Facebook.

"Мда ... Не успел вчера поделиться победой, как в тот же день получил скан подписанного приказа об увольнении Войта Сергея Николаевича, генерального директора Южмаша, который еще вчера радовался выгодном контракта на 15 млн долларов. С американским Firefly, благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги", - прокомментировал увольнение Таран.

Отмечается, что теперь исполнять обязанности генерального директора госпредприятия будет Кириченко Владимир Евгеньевич — директор структурного подразделения Южмаша в Павлограде.

Таран предполагает, что освобождение Войта может быть связано с главой КБ Южное Александром Дегтярева.

Освобождение также прокомментировал директор украинского подразделения Firefly Александр Дондик.

"Не хотелось бы разрывать сотрудничество с Южмашем, но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", - заявил Дондик в Facebook.



Экономическая правда