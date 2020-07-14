Рада одобрила выделение 2,3 миллиарда на погашение долгов "Южмаша"

Верховная Рада приняла в целом законпроект №3697, который предусматривает выделение Южному машиностроительному заводу имени Макарова 2,3 млрд грн для пополнения уставного капитала.

Документ поддержали 324 нардепа.

Законопроект предусматривает создание новой бюджетной программы (главный распорядитель средств - Государственное космическое агентство Украины) на погашение задолженности "Южмаша" по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством по расходам бюджета с объемом расходов 2,3 млрд грн.

В частности, 1,97 млрд грн потратят на погашение долга перед государством по кредиту, который привлекли 2 февраля 2004 года у компании Colvis Finance Ltd. (Великобритания).

210 млн грн - пойдут на погашение задолженности по зарплате, на погашение налогового долга по ЕСВ - 90,2 млн грн.

На погашение налогового долга за вычетом в госбюджет части чистой прибыли за 2019 год - 35,6 млн грн.

На погашение долга по уплате авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов за 2019 год - 6,4 млн грн.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "системный кризис на Южмаше длится уже более десяти лет".

Подчеркивается, что завод в 2012-2019 годах сократил объемы производства в два раза. Средняя численность работников предприятия в 2019 году сократилась до 5400 человек, в 2012 году она составляла 10 тысяч человек.

Экономическая правда