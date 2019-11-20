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Разумков пообіцяв держпідтримку для КБ Південне

Середа, 20 листопада 2019, 17:06
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв державну підтримку Конструкторському бюро "Південне".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Ми всіляко допомагатимемо розвиткові космічної галузі. Переконаний, що для президента й уряду цей напрям роботи дуже важливий, тому ми разом шукатимемо можливості для підтримки таких іміджевих сфер, які можуть демонструвати вагомі результати.

Якщо так ефективно вдавалося розвиватися без підтримки держави, то з підтримкою буде ще краще", - сказав Разумков під час відвідин КБ "Південне" в середу в м. Дніпрі.

У свою чергу заступник генерального директора КБ "Південне" Михайло Бондар зазначив, що в умовах жорсткої конкуренції в ракетно-космічній галузі бюро робить усе можливе для залучення іноземних інвестицій, що вдається "досить непогано".

Нагадаємо:

1 листопада керівництво конструкторського бюро Південне звільнило директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.

Пізніше, 4 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Павла Дегтяренка з посади голови Державного космічного агентства та оголосив конкурс на цю посаду.

ЗМІ пов'язують це рішення Кабміна зі звільненням Войта.

Економічна правда

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Південмаш космічна галузь

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