Разумков пообіцяв держпідтримку для КБ Південне

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв державну підтримку Конструкторському бюро "Південне".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Ми всіляко допомагатимемо розвиткові космічної галузі. Переконаний, що для президента й уряду цей напрям роботи дуже важливий, тому ми разом шукатимемо можливості для підтримки таких іміджевих сфер, які можуть демонструвати вагомі результати.

Якщо так ефективно вдавалося розвиватися без підтримки держави, то з підтримкою буде ще краще", - сказав Разумков під час відвідин КБ "Південне" в середу в м. Дніпрі.

У свою чергу заступник генерального директора КБ "Південне" Михайло Бондар зазначив, що в умовах жорсткої конкуренції в ракетно-космічній галузі бюро робить усе можливе для залучення іноземних інвестицій, що вдається "досить непогано".

Нагадаємо:



1 листопада керівництво конструкторського бюро Південне звільнило директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.

Пізніше, 4 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Павла Дегтяренка з посади голови Державного космічного агентства та оголосив конкурс на цю посаду.



ЗМІ пов'язують це рішення Кабміна зі звільненням Войта.



Економічна правда