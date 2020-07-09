"Южмаш" запустит производство электробусов на 23 миллиарда совместно с южнокорейцами

Автобусы производства "Южмаша", которые завод поставлял для украинских городов в 2015-м году

Государственное космическое агентство, Южмаш и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум по производству 5000 электробусов на 23 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс служба "Южмаш".

Сроки производства электробусов и станций определены до 2023 года, в рамках соглашения "Южмаш" также изготовит 7,8 тысяч зарядных станций.

Многопрофильная группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.

"Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", – говорит Ю Чхоль, глава правления Caris.

Стороны одобрили программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, оговорили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

"Южмаш долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом состоянии, но сумел полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия.

Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое многие годы оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", – говорит генеральный директор Южмаша Сергей Войт.

Справка. Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, владеющий запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

Экономическая правда