Кабмин уволил главу Государственного космического агентства

Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Павла Дегтяренко с должности главы Государственного космического агентства и объявил конкурс на эту должность.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Павла Дегтяренко назначили главой Государственного космического агентства в 2017 году, его назначали на 5 лет работы.

Как сообщалось, 30 октября Дегтяренко подписал указ об увольнении директора завода "Южмаш" Сергея Войта.

ГП "Южмаш" в понедельник на своем сайте заявил, что Дегтяренко уже на следующий день, 31 октября, отменил приказ об увольнении Войта, опубликовав соответствующий приказ.

"Войт выступал против предложения госпредприятия "КБ "Южное" передать этому КБ полномочия по стратегическому и оперативному управлению "Южмашем", - заявил собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

"Вопрос не в том, эффективно или неэффективно управлял Войт "Южмашем".

Вопрос в том, почему Дегтяренко принял это кадровое решение именно сейчас, когда в процессе реализации находится передача самого ГКАУ из подчинения Кабмина в подчинение Минэкономики и сделана попытка передать управление предприятием КБ "Южное", - отметил источник.

Экономическая правда