АМКУ отклонил три из четырех жалоб по тендерам Укрзализныци

Антимонопольный комитет отклонил три из четырех жалоб, поданных на топливные тендеры "Укрзализныци" на этапе подписания договоров с победителями аукционов.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на систему ProZorro.

Отмечается, что Комитет отклонил 2 жалобы ООО "Торум" по тендерам, где победителями стали "Анвитрейд" и "Глуск Украина" и одну жалобу "Анвитрейда" по процедуре, где аукцион выиграл "Торум".

Рассмотрение четвертой жалобы, которую зарегистрировал "Анвитрейд", ожидается 19 ноября.

"После публикации полного текста решения, тендерные процедуры будут разблокированы и УЗ получит возможность подписать договоры с победителями торгов.

И "Торум", и "Анвитрейд" в жалобах в АМКУ выдвигали практически идентичные претензии. Они сводились к тому, что "Укрзализныця" допустила ошибку в форме сообщений о намерении заключить договор с победителями аукционов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Торум", не дожидаясь решения АМКУ по своим жалобам, 13 ноября обратился в суд с просьбой принять обеспечительные меры и запретить АО "Укрзализныця" подписывать два контракта на 20 тыс тонн дизельного топлива с "Анвитрейд" и "Глуск Украина".

В УЗ претензии жалобщиков называют надуманными. Директор по закупкам УЗ Сергей Довгаленко на Petroleum Ukraine 2019 отметил, что вышеупомянутые жалобы направлены на затягивание подписания контрактов по ценам, которые были определены по итогам аукционов.

Тендеры, на которые жалуются компании, состоялись 21 октября.