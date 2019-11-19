АМКУ відхилив три з чотирьох скарг за тендерами Укрзалізниці

Антимонопольний комітет відхилив три з чотирьох скарг, поданих на паливні тендери "Укрзалізниці" на етапі підписання договорів з переможцями аукціонів.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на систему ProZorro.

Зазначається, що Комітет відхилив 2 скарги ТОВ "Торум" за тендерами, де переможцями стали "Анвітрейд" та "Глуск Україна" та одну скаргу "Анвітрейда" за процедурою, де аукціон виграв "Торум".

Розгляд четвертої скарги, яку зареєстрував "Анвітрейд", очікується 19 листопада.

"Після публікації повного тексту рішень, тендерні процедури будуть розблоковані і УЗ отримає можливість підписати договори з переможцями торгів.

І "Торум", і "Анвітрейд" в скаргах до АМКУ висували практично ідентичні претензії. Вони зводилися до того, що "Укрзалізниця" допустила помилку в формі повідомлень про намір укласти договір з переможцями аукціонів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що "Торум", не чекаючи рішення АМКУ за своїми скаргами, 13 листопада звернувся до суду з проханням прийняти забезпечувальні заходи і заборонити АТ "Укрзалізниця" підписувати два контракти на 20 тис тонн дизельного палива з "Анвітрейд" і "Глуск Україна" .

В УЗ претензії скаржників називають надуманими. Директор по закупкам УЗ Сергій Довгаленко на Petroleum Ukraine 2019 зазначив, що вищезгадані скарги спрямовані на затягування підписання контрактів за цінами, що були визначені за підсумками аукціонів.

Тендери, на які скаржаться компанії, відбулися 21 жовтня.