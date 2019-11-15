Польша объявила о намерении расторгнуть Ямальский контракт с "Газпромом"

Польская нефтегазовая компания PGNiG направила российскому "Газпрому" заявление о намерении расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года, что означает, что Польша не будет покупать газ у российского монополиста с 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Согласно контракту, стороны соглашения обязаны подать заявление о дальнейшем сотрудничестве после 2022 года за три года до предполагаемого окончания срока его действия 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что предыдущие мероприятия компании, связанные с диверсификацией направлений импорта газа в Польшу после 2022 года, в частности, подписание контрактов на поставку сжиженного газа, приобретение месторождений природного газа в Северном море и меры, осуществляемые оператором транспортной системы в рамках развития газотранспортной системы, подходят для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют закончить действие Ямальского договора в соответствии с его положениями.

Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставку примерно 10 млрд кубометров газа в год. Согласно навязанному "Газпромом" принципу "бери или плати", Польша должна брать не менее 8,7 млрд кубометров российского газа.

Вице-президент PGNiG Мацей Возняк заявил, что в 2023 году компания сможет покрыть внутренний спрос на газ в размере более 24 млрд кубометров.

Одним из альтернативных источников газа станет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу и Дании, который планируется ввести в действие осенью 2022 года.

Диверсификации поставок голубого топлива также будут способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Еще часть потребностей будет покрывать отечественная добыча.

Европейская правда