Польща оголосила намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом"

Польська нафтогазова компанія PGNiG надіслала російському "Газпрому" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року, що означає, що Польща не купуватиме газ у російського монополіста з 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Згідно з контрактом, сторони угоди зобов’язані подати заяву про подальшу співпрацю після 2022 року за три роки до передбачуваного завершення терміну її дії 31 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У PGNiG наголосили, що попередні заходи компанії, пов’язані з диверсифікацією напрямів імпорту газу до Польщі після 2022 року, зокрема, підписання контрактів на постачання скрапленого газу, придбання родовищ природного газу у Північному морі та заходи, що здійснюються оператором транспортної системи у рамках розбудови газотранспортної системи, є відповідними для гарантування енергетичної безпеки країни і дозволяють закінчити дію Ямальського договору відповідно до його положень.

Підписаний у 1996 році Ямальський контракт передбачає постачання приблизно 10 млрд кубометрів газу на рік. Згідно з нав’язаним "Газпромом" принципом "бери або плати", Польща мусить приймати щонайменше 8,7 млрд кубометрів російського газу.

Віцепрезидент PGNiG Мацей Возняк заявив, що у 2023 році компанія зможе покрити внутрішній попит на газ у розмірі понад 24 млрд кубометрів.

Одним із альтернативних джерел постачання газу стане газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі і Данії, який планують ввести в дію восени 2022 року.

Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару. Ще частину потреб покриватиме вітчизняний видобуток.

Європейська правда