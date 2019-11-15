Польща оголосила намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом"
Польська нафтогазова компанія PGNiG надіслала російському "Газпрому" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року, що означає, що Польща не купуватиме газ у російського монополіста з 2023 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
"Згідно з контрактом, сторони угоди зобов’язані подати заяву про подальшу співпрацю після 2022 року за три роки до передбачуваного завершення терміну її дії 31 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У PGNiG наголосили, що попередні заходи компанії, пов’язані з диверсифікацією напрямів імпорту газу до Польщі після 2022 року, зокрема, підписання контрактів на постачання скрапленого газу, придбання родовищ природного газу у Північному морі та заходи, що здійснюються оператором транспортної системи у рамках розбудови газотранспортної системи, є відповідними для гарантування енергетичної безпеки країни і дозволяють закінчити дію Ямальського договору відповідно до його положень.
Підписаний у 1996 році Ямальський контракт передбачає постачання приблизно 10 млрд кубометрів газу на рік. Згідно з нав’язаним "Газпромом" принципом "бери або плати", Польща мусить приймати щонайменше 8,7 млрд кубометрів російського газу.
Віцепрезидент PGNiG Мацей Возняк заявив, що у 2023 році компанія зможе покрити внутрішній попит на газ у розмірі понад 24 млрд кубометрів.
Одним із альтернативних джерел постачання газу стане газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі і Данії, який планують ввести в дію восени 2022 року.
Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару. Ще частину потреб покриватиме вітчизняний видобуток.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua