Генпрокурор передал в НАБУ дело о выведении средств из Приватбанка — Сытник

Генпрокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное Антикоррупционное Бюро дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации, теперь НАБУ будет единственным правоохранительным органом, который расследует схемы олигарха Игоря Коломойского.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время эфира передачи "Шо це було" на 24 канале.

"То, что происходило в Приватбанке, когда кредиты выдавались на привязанных людей, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе", - заявил Сытник.

Сытник также заявил, что в банковском секторе есть большие проблемы, львиная доля которых из-за дела Приватбанка.

"В банковском секторе есть большие проблемы ... 400 млрд гривень - это сумма проблемных кредитов государственных банков или сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривень - это как раз Приватбанк", - резюмировал директор НАБУ.

Напомним:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Читайте также:

