Коломойский дважды проигрывает по делу Приватбанка. Что это значит?

В войне за Приватбанк для Игоря Коломойского наступила "черная полоса". Недавнее поражение в Лондонском суде дополнила еще одна плохая новость — украиснкий суд приостановил рассмотрение дела о возврате акций экс-акционерам Приватбанка. Что означают последние решения судов?(укр)

Судові спори проти Ігоря Коломойського у справі Приватбанку в міжнародних судах отримали несподіване продовження: 15 жовтня Приват здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона, довівши, що справа банку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова повинна розглядатись в Англії.

Як відомо, майже рік тому юристи олігарха довели в Лондонському суді, що відповідна справа не підпадає під юрисдикцію цього суду. Рішення ж апеляційної інстанції повернуло все назад.

На цьому невдачі для колишніх власників найбільшого банку країни не закінчились.

Через два дні, 17 жовтня, відбулось засідання Господарського суду Києва, на якому стало відомо, що розгляд справи про повернення екс-акціонерам акцій Приватбанку призупиняється.

До цього часу в українських судах все складалась переважно на користь Коломойського та Боголюбова, але не цього разу.

Зрештою призупинення справи не означає, що колишні власники Приватбанку зазнали остаточної поразки, проте такий вердикт на даному етапі, скоріше за все, на руку Приватбанку.

І не лише йому одному. Позитивні новини з Лондону та Києва дадуть змогу українській делегації якщо не домовитись, то, принаймні, продовжити переговори про нову програму співпраці з МВФ у Вашингтоні.

Як розвивались події останнім часом в судах навколо справи Привату, що означають останні рішення, і що визначатиме їх розвиток в майбутньому, пояснює ЕП.

(Не)реалістичні переговори

У грудні 2016 року, на основі позиції НБУ та звернення колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію банку і влив в його капітал понад 155 млрд грн.

За домовленостями, екс-акціонери до 1 липня 2017 року повинні були реструктуризувати або погасити не менше 75% кредитного портфеля — позики, надані пов’язаним з Коломойським і Боголюбовим компаніям. Проте вони цього не зробили.

Натомість, колишні власники банку заявили, що вважають націоналізацію незаконною, а лист-звернення вони написали під тиском.

Після цього суперчка перейшла в судову площину. Банк і держава в судах вимагають від екс-акціонерів додаткового відшкодування нанесеної шкоди, а Ігор Коломойський із партнером засипає суди позовами, щоб, судячи з останніх подій, повернути собі "Приватбанк".

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в іноземних юрисдикціях — у Швейцарії, США і Великобританії..

І якщо в часи Петра Порошенко стратегічна позиція держави зводилась до "влада проти Коломойського", то за президента Володимира Зеленська ця категоричність різко похитнулась.

В інтерв’ю ЕП Ігор Колойський спершу казав, що йому не потрібен Приватбанк — "нехай повернуть лише 2 млрд доларів". Потім олігарх заявив, що можливі два варіанти: виплата компенсації або повернення Привату. Останні судові процеси свідчать про те, що він все-таки хоче знову бути власником банку.

Риторика представників Кабміну, НБУ та Офісу президента також не додає чіткості і нагадує гру "хто кого спростує першим".

Перший хід у ній зробив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коли заявив в інтерв’ю Financial Times, що влада веде переговори з екс-акціонерами Привату. Коли новина набула чималого розголосу, прем’єр все спростував, пояснивши, що його слова перекрутили і вирвали з контексту.

Через декілька днів включився і сам Коломойський. "Я про це читаю тільки в пресі, ніяких реальних переговорів, і не тільки реальних, ні консультації, ні переговори не ведуться", — запевнив олігарх.

Утім спростувань Гончарука та слів Коломойського виявилося недостатньо. Експертне середовище та міжнародні партнери зайняли вичікувальну позицію: їх більше хвилювало, що з цього приводу скаже президент.

У свою чергу Володимир Зеленський ясності в цьому питанні так само не додав. Швидше — навпаки. Під час 14-годинного марафону на фудкорті він спробував переконати широкий загал в тому, що комунікація з Коломойським — не така й страшна, а самі міжнародні партнери дають йому досить "цікаві" поради: "і впливати, і не впливати на ситуацію з Приватбанком одночасно".

Президент сказав, що сам він не проти таких перемовин і збирався їх провести, але через супротив суспільства та позицію міжнародних партнерів відмовився від цієї ідеї.

"Я гадаю що варто говорити з Коломойським з приводу Приватбанку. Моя позиція державна — я буду захищати Україну, він про це знає", — заявив Зеленський.

Тема переговорів з Коломойським та відсутність з боку президента чіткого меседжу про неможливість повернення Привату екс-акціонерам збіглася у часі з переговорами української сторони про нову програму співпраці з МВФ.

У вересні в Києві перебувала місія фонду, а напередодні українська делегація поїхала до Вашингтону.

Перед візитом "українського десанту" в США заступник голови НБУ Катерина Рожкова зробила досить жорстку заяву про те, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку щодо націоналізації ПриватБанку.

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожене через проблеми ПриватБанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", - заявила Рожкова в інтерв'ю Reuters. На її думку, проблема повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

Її оперативно спростував міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Reuters процитували Катерину Рожкову: "Переговори з МВФ про новий транш припинені через питання Приватбанку". Це неправда! Переговори не припинені. На цьому тижні міністр фінансів, я і голова правління НБУ будуть в Вашингтоні зустрічатися з МВФ", — написав Милованов.

Рожкова також пом’якшила свою позицію. "Невизначеність подальшої долі ПриватБанку не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі", — написала вона згодом на своїй сторінці в Фейсбуці.

Втім, за інформацією видання, перша жорстка заява Рожкової досить точно описує справжній стан справ. Як уже писала ЕП, майбутнє Привату у тому числі стане лакмусовим папірцем для кредитора.

Тут наріжне питання: що має статися для того, щоб кредитор вирішив, що ситуація навколо Привату стабілізувалась, а влада не взяла курс на відмотування націоналізацію назад?

Одна з можливих відповідей — поведінка українських судів.

Судові спори: виграш у Лондоні, пауза в Києві

Кількість судових справ щодо Привабанку сягає близько 600.

Ключові судові справи у справі Приватбанку

Справа Позивач Відповідач Мета позову Актуальна інформація Справа №826/7432/17

Окружний адміністративний суд міста Києва



Головуючий Качур І.А., судді Келеберда В.І., Амельохін В.В. Коломойський І.В. НБУ Про визнання протиправними та скасування рішень про націоналізацію та заходи, щодо стабілізації банку. Рішенням суду від 18.04.2019 позов задоволено. Справа № 757/57102/17-ц,

Печерський районний суд м.Києва Коломойський І.В. НБУ Розірвання договорів поруки. Метою позову є звільнення від солідарної відповідальності за кредитними договорами рефінансування. Рішенням Печерського райсуду м.Києва від 20.04.2019 позов задоволено. Приватбанк підготував апеляцію, після чого 25 вересня Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження Справа №826/13813/17 Окружний адміністративний суд м. Києва

Склад суду: головуючий суддя: Смолій І.В, судді Чудак О.М., Шейко Т.І. Тріантал Інвестментс ЛТД НБУ Визнання протиправним та скасування рішення № 105 (пов'язані особи) Задоволення позову та скасування рішення №105 створює підстави для визнання незаконною всієї процедури бейл-ін. 18 квітня 2019 позов задоволено. Підготовка апеляції. 14 серпня розгляд зупинено до рішення по справі справи №826/20221/16 Справа №826/6664/17, Київський апеляційний адміністративний суд

Головуючий суддя – Собків, судді – Файдюк, Ісаєнко Тріантал Інвестментс ЛТД НБУ Оскарження рішення про перевірку Приватбанку. Скасування рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації. 2 березня 2018 року позов задоволено. 13 травня 2019 апеляцію Приватбанку відхилено. Справа №910/8012/17

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду

Головуючий суддя – Студенець. THEO Worldwide corp. АТ КБ ПРИВАТБАНК Визнання недійсним договору та стягнення збитків. Задоволення позову надасть можливість інших власникам єврооблігацій Приватбанку подавати аналогічні позови. 28 березня 2018 Господарського суду м. Києва задовольнив позов. Північний апеляційний господарський суд 21 січня.2019 частково скасував це рішення, в частині недійсності договору залишивши його без змін. 1 серпня 2019 провадження у справі зупинено до розгляду КАС справи № 826/20221/16 за позовом Суркісів Справа №826/1317/17

Київський апеляційний адміністративний суд

судді Кучма А.Ю., Безименна Н.В., Аліменко В.О. Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam snvestments llp НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності з Приватбанком та стягнення коштів. Задоволення позову завдасть Приватбанку збитки та створить прецедент для інших пов'язаних осіб.

27 вересня 2018 провадження у справі зупинено до вирішення спору на Кіпрі. №826/20239/16, Конституційний Суд України ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи

4 вересня 2018- касаційні скарги залишено без задоволення, а рішення про задоволення позову без змін.

Триває розгляд конституційної скарги Приватбанку. №826/20221/16

Велика Палата Верховного Суду

Суддя-доповідач Саприкіна Суркіс І.Р., Суркіс Г.М., Суркіс Р.Д., Суркіс С.Г., Ковалик П.О., Суркіс М.І. НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи Окружний адміністративний суд задовольнив позов. 27 серпня. 2019 знято з розгляду у зв'язку з розглядом виборчої справи № 910/1834/19

Господарський суд м. Києва

Суддя Шкурдова Л.М. Коломойський І.В., Тріантал Інвестментс Мінфін, НБУ, ФГВФО, Приватбанк Про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016. Метою позову є повернення Банку колишнім власникам. 17 жовтня розгляд справи призупинено №910/5172/19

Господарський суд м. Києва

Суддя Босий В.П. Коломойський І.В. НБУ, Приватбанк Про визнання недійсними кредитних договорів та договорів поруки. Метою позову є звільнення фінансового поручителя від відповідальності за кредитними договорами та зупинення стягнення заборгованості. Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції. Справа №904/2530/18, Велика Палата Верховного Суду Національний банк України Коломойський І.В. Стягнення заборгованості за кредитними договорами рефінансування. Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції. Касаційну скаргы повернули скаржнику. Справа №910/15484/17

Велика Палата Верховного Суду АТ "Ерлан" НБУ Розірвання іпотечного договору. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування. Останнє рішення

20 вересня .2018 апеляційну скаргу ПрАТ "ЕРЛАН" відхилено, апеляційну скаргу Приватбанку задоволено частково, апеляційну скаргу НБУ задоволено, рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін, змінено мотиви прийняття такого рішення №910/16744/17

Велика Палата Верховного Суду ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" НБУ Визнання незаконною бездіяльності. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування та зобов'язання погасити заборгованість коштами Приватбанку. Перегляд постанови Київського апеляційного господарського суду, якою відмовлено в позові. 16 серпня 2018 Апеляційна скара АТ "Приватбанк" задоволена. Рішення суду 1 інстанії скасоване, у задоволенні позову відмовлено. 14 травня .2019 ВП ВС залишила без змін касаційну скаргу ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" . Справа №910/1005/18, Господарський суд м.Києва Pointex Sale LLP Приватбанк Рішення у справі завдасть Приватбанку збитків та створить негативний прецедент, яким скористаються інші власники єврооблігацій. 13 червня 2019 матеріали справи надійшли до КГС, визначено склад суду для розгляду справи, відмовлено у відкритті касаційного провадження, матеріали справи повернулися до суду І-ї інстанції, проте повторно були направлені до КГС за касаційною скаргою Позивача на ті ж самі судові рішення Справа №201/473/17 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду

Суддя-доповідач Луспеник Боголюбова О.Л. Приватбанк Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи. Рішеннями судів попередніх інстанцій позов задоволено. № 757/64933/17-ц

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду

суддя-доповідач Черняк, судді Гулько, Луспеник Коломойський Ігор Валерійович Національний банк України, Приватбанк, Мірошник Тарас Олександрович, ТОВ "ІА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА", ТОВ "Редакція газети "Закон і Бізнес", ТОВ "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" Про визнання недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Коломойського І.В. та спростування такої інформації. Метою позову є блокування розгляду позову Банку у Високому Суді Лондона. Позов так і не було розглянуто по суті через грубі процесуальні порушення з боку суду. Справа № 826/1198/18, Окружний адміністративний суд міста Києва

суддя Арсірій Р.О., Кузьменко В.А., Огурцов О.П. ТОВ "Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" НБУ Фактична мета позову – опосередковане підтвердження вірності фінансової звітності ПриватБанку. 24 липня 2019 відкрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою НБУ на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 травня 2019 р. у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії

Цього тижня сталося одразу дві події.

Перша — Приватбанк виграв апеляцію у Високому суді Лондона, який, безумовно, є найважливішим з міжнародних судів у цьому протистоянні.

Отже, Апеляційний суд Лондона та Уельсу підтвердив юрисдикцію англійського суду розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства його колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як зазначається в позовних вимогах, сума заявленого відшкодування становить 1,9 млрд дол, з урахуванням нарахованих за час розгляду справи процентів — близько 3 млрд дол. Щодня сума позовних вимог зростає на 500 тис доларів.

Також Лондонський суд ухвалив, що судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті. А це означає, що активи олігархів вартістю 2,6 млрд дол по всьому світу, заморожені на найближчі кілька років, поки не закінчиться процес в Лондоні.

Тепер ще кілька років буде розглядатись справа по-суті, за підсумками якої судді Високого суду Лондона вирішать, чи шахраювали колишні акціонери, чи ні.

Юристи Коломойського-Боголюбова можуть звернутись до Високому суду за дозволом на повторну апеляцію, однак цей варіант дуже складно буде реалізувати. На звернення до Високого Суду загалом є 28 днів, але суд береться не за всі справи, і надає перевагу тим, які мають суспільне значення за мірками Великобританії.

При цьому звернення до Високого Суду не зупиняє процес розгляду справи по суті. Поки екс-акціонери намагатимуться отримати рішення на повторну апеляцію, судовий процес триватиме.

Протягом наступних кількох місяців сторони обміняються документам, потім відбудеться процесуальне слухання, на якому буде визначено графік розгляду справи по суті. За попередніми прогнозами, можливо, у 2021 році стане відома дата винесення рішення в цій справі.

Однак найважливіше в рішенні Лондонського суду те, що справа Приватбанку розглядатиметься не тільки українськими, але й британськими судами, у яких краща репутація та більше авторитету, ніж в українських.

Друга подія — уже згадуване рішення Господарського суду Києва від 17 жовтня у справі про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

Нагадаємо, тут йдеться про позов Коломойського та Боголюбова, за яким вони вимагають повернути їм акції Приватбанку.

В суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду щодо купівлі Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, а у Triantal, яка представляє Боголюбова — 16,6%.

Напередодні рішення співрозмовники ЕП в юридичних колах озвучували чотири можливих варіанти: суддя піде на лікарняний, суддя знайде спосіб відтермінувати засідання, Приватбанк виграє, Приватбанк програє.

По факту — має місце другий варіант — призупинка розгляду справи.

В цій справі, насправді, для олігархів все складалось непогано. Після серії успішних проміжних рішень судів і попередніх перемог екс-акціонерів Привату в українських судах ніхто не очікував позитивних рішень для держави.

Проте подальший розвиток подій свідчив про інше.

Зранку будівлю суду "замінували" і початок процесу було зірвано. Потім до присутніх вийшов суддя Петро Паламар і повідомив, що справа ПриватБанку призупиняється і, мовляв, відповідне рішення суддя Людмила Шкурдова ухвалила 16 жовтня.

Офіційне пояснення звучить так:

"Судове засідання у справі Приватбанку, призначене на 10:30 17 жовтня, не відбудеться "у зв’язку із зупиненням провадження до набрання законної сили рішення у справі №826/7432/17".

Це інша, не менш важлива судова справа, за позовом Коломойського. Стосується вона визнання законності націоналізації Приватбанку. Тобто, це означає, що колишні власники не зможуть отримати назад акції, поки не буде вирішене інше питання — чи була націоналізація банку законною.

Що у цій справі — щодо націоналізації — відомо? Там поки що перевага на боці Коломойського-Боголюбова,але остаточна крапка у протистоянні не поставлена.

Так, 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за відповідним позовом Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проте пізніше Національний банк подав апеляцію на вердикт Окружного адмінсуду. Тому зазначені судові рішення не вступили в законну силу, і не мають ще ніяких правових наслідків.

Коли відбудеться апеляція, наразі невідомо. Суд досі не передав до апеляційної інстанції матеріали справи.

Якщо Коломойський переможе остаточно у даній справі щодо незаконності націоналізації, то він фактично доведе, що Мінфін не мав права купувати Приватбанк, і акції потрібно повернути колишнім власникам.

Тоді його юристи зможуть легко довести справу до перемоги в Госпсуді Києва, який напередодні призупинив розгляд.

Утім, про це наразі поки що не йдеться.

Майбутнє. Фактори впливу

Що відбуватиметься далі?

По-перше, цілком ймовірно, що зараз може настати певний період затишшя. Юридичні команди обох сторін збиратимуться з силами і шукатимуть нові козирі один проти одного.

Як кажуть співрозмовники ЕП в уряді, на фоні цих двох рішень переговорні позиції Коломойського теж дещо ослабли.

"Він програв в Лондоні. В Україні перемоги теж немає. Коли ти програєш — важко наполягати на переговорах та компенсаціях?", — зауважує співрозмовник видання.

Триватиме цей період, ймовірно, до тих пір, поки Україна не домовиться з МВФ.

По-друге, певна тимчасова "бездіяльність" українських судів по ключових судових процесах сприятиме домовленостям України з МВФ.

В НБУ заявляли, що питання Приватбанку буде окреслене в новій програмі співпраці з кредитором. Те, якими будуть ці зобов’язання, стане відомо пізніше, однак вони впливатимуть на розвиток подій.

По-третє, ризики відмотування націоналізації українськими судами зберігаються і це може мати вплив на судові спори в іноземних юрисдикціях.

З юридичної точки зору будь-який взаємовплив між британськими та українськими судовими процесами відсутній.

Однак, за словами співрозмовника ЕП в уряді, "дуже теоретично — у випадку повернення українською Фемідою Коломойського у акціонери Привату він може відкликати позови проти себе".