Кто из депутатов проголосовал за продажу земли?

13 ноября Верховная Рада проголосовала за основу за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (2178-10, голоса дали фракция Слуга народа и внефракционные депутаты.

Соответствующее решение уже размещено на портале парламента.

За законопроект отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения отдали голоса 240 народных депутатов.

227 из них из фракции Слуга народа, другие 13 - внефракционные.

Полный список тех, кто поддержал законопроект:

Фракция "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа"

Внефракционные депутаты

Напомним:

Голосование сопровождалось перерывами и многочисленными выступлениями народных депутатов.

С самого утра 13 ноября около Верховной Рады проходили митинги политических сел и общественных организаций, представители "Всеукраинской аграрной совета" принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.



В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Ноябрьский опрос "Центра Разумкова" показал, что 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория.

В Минэкономики сообщили, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.



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Экономическая правда