Хто з депутатів проголосував за продаж землі?

13 листопада Верховна Рада проголосувала за основу за проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (2178-10), голоси дали фракція Слуга народу та позафракційні депутати.



Відповідне рішення вже розміщено на порталі парламенту.



За законопроєкт який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення віддали голоси 240 народних депутатів.



227 з них з фракції Слуга народу, інші 13 - позафракційні.

Повний список, тих хто підтримав законопроєкт:

Фракція "Слуга народу"

Фракція "Слуга народу"

Фракція "Слуга народу"

Позафракційні депутати

Нагадаємо:



Голосування супроводжувалось перервами і численними виступами народних депутатів.

З самого ранку 13 листопада під Верховною Радою проходили мітинги політичних сіл і громадських організацй, представники "Всеукраїнської аграрної ради" принесли труп свині у труні і похоронні вінки.



На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Листопадове опитування "Центру Разумкова" показало, що 68,3% українців них проголосували б за продовження мораторію.

У Мінекономіки повідомляли, що при відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Знати більше: Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда