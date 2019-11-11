Более 68% украинцев поддержали бы на референдуме мораторий на продажу земли - опрос

77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 1 по 7 ноября

Дословно: "Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме)".

Детали: Вместе с тем каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%), проголосовал бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Социологи отмечают, что отношение городского и сельского населения к вопросу введения рынка земли сельхозназначения почти не отличается.