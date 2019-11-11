Более 68% украинцев поддержали бы на референдуме мораторий на продажу земли - опрос
77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
Источник: результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 1 по 7 ноября
Дословно: "Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме)".
Детали: Вместе с тем каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%), проголосовал бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.
Социологи отмечают, что отношение городского и сельского населения к вопросу введения рынка земли сельхозназначения почти не отличается.
Поддерживают продление моратория 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей.
Отмену моратория поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей.
Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Что было раньше: 11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.
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Предыстория:
В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о рынке земли 12 ноября.
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