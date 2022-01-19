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Кабмин утвердил порядок консервации земель: что предусматривает

Среда, 19 января 2022, 15:30
 
фото: укринформ

Кабмин на заседании 19 января утвердил порядок консервации деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель, хозяйственное использование которых является экологически опасным.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.

"В настоящее время миллионы гектаров находятся в изношенном состоянии. Климат меняется, поэтому для эффективного землепользования земельные ресурсы также должны меняться и восстанавливаться. Там где была степь, например, сейчас возникает необходимость увеличения лесистости, в частности для защиты почвы", - заявил Шмигаль.

Также правительство одобрило Концепцию государственной целевой программы использования и охраны земель.

"Программа направлена ​​на то, чтобы преодолеть проблему чрезмерного негативного и необдуманного влияния на земельные ресурсы, что приводит к разного рода загрязнениям, истощению и деградации", - добавил премьер.

Согласно пояснительной записке к постановлению о консервации земель, определяются основы консервации техногенно загрязненных земель, на которых невозможно получить экологически чистую продукцию и пребывание на которых опасно для здоровья человека.

Кроме этого, порядок определяет организационные основы проведения консервации деградированных и малопродуктивных земель, хозяйственное использование которых является экологически опасным и экономически неэффективным.

Экономическая правда

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Кабмин земля

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