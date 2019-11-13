Зеленский намекнул, что протесты против рынка земли разгоняет Коломойский — источник

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

13 ноября, в день голосования, депутаты "Слуги народа" собрались, чтобы поговорить с Зеленским. Президент убеждал нардепов голосовать "за" и объяснял, почему его идея с референдумом по иностранцам - это выигрышная комбинация.

По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что "протесты разгоняет только один человек". Как рассказал один из депутатов "Слуги народа" Экономической правде, речь шла о Коломойском.

Зеленский отметил, что "такие меры оппонентов все равно действуют", и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

"Слуги" пока остались с "земельным" вопросом наедине", - говорится в статье.

"Сейчас после встречи с президентом шансы на то, что законопроект будет проголосован - 50 на 50", - рассказал один из нардепов "Слуги народа".

Отмечается, что другие партии будут голосовать "против".

Подробнее читайте по ссылке: Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

Напоминаем:

30 октября Всеукраинский аграрный совет провел под стенами парламента акцию протеста с требованием не допустить включения в повестку дня законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Свои протесты также провели Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".

11 ноября в нескольких областях Украины ВАР провела акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины".

Аграрии перекрывали автодороги.

Экономическая правда