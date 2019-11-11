Руководитель "Украэроруха" рассказал о средних зарплатах на предприятии

Сотрудники Госпредприятия обслуживания воздушного пространства Украины ( "Украэрорух") в среднем получают зарплату в размере 25-30 тысяч гривен.

Об этом в интервью ЦТС заявил и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Отвечая на вопрос, ощущается ли на предприятии проблема оттока кадров, Ярмак сказал:

"У нас на предприятии естественный отток, но чего-то кардинального мы не наблюдаем. У нас достаточно высокая средняя заработная плата - около 25-30 тыс грн. Диспетчеры зарабатывают больше. Наши специалисты востребованы и за рубежом, но для перехода необходимо пройти сертификацию в местных авиационных властей. Со своей стороны, мы стараемся держать зарплаты конкурентными, чтобы не было массового оттока сотрудников".

Руководитель "Украэроруха" добавил, что в плане технологий, операционной деятельности и безопасности предприятие полностью соответствует европейским стандартам.

По его словам, штат госпредприятия насчитывает почти 4400 человек. Основной вид деятельности - предоставление услуг по аэронавигации, обеспечение связи, навигации и наблюдения.

Напоминаем:

15 октября Кабинет министров согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Андрея Ярмака.

9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Александра Доценко.

"Украэрорух" - стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.

Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины.

В начале 2017 года на счетах скандального и уже неплатежеспособного "Платинум банка" "Украэрорух" хранил 405 млн грн.

Последние два транша, в целом - на 160 млн грн, руководство "Украэроруха" перечислило в "Платинум" за несколько недель до закрытия.

К тому времени проблемы "Платинум Банка" уже были широко известными.

В частности, из-за судебных исков мобильного оператора МТС (Vodafone), который требовал у "Платинума" вернуть ему 250 млн грн депозита, а у Нацбанка - признать "Платинум" проблемным.

Все проверки обнаружили серьезные нарушения со стороны директора "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука и его заместителей.

Но за 2 года Министерство инфраструктуры так и не уволило его.

5 июня 2019 года Кабмин согласовал увольнение Бабейчука и назначил временно исполняющим обязанности Александра Доценко.