Кабмин назначил временного руководителя "Украэроруха"
Кабинет министров согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Андрея Ярмака.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном сайте.
До назначения в "Украэрорухе" Ярмак исполнял обязанности начальника отдела авиаперевозок Министерства инфраструктуры.
Напоминаем:
9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Александра Доценко.
"Украэрорух" - стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.
Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины.
В начале 2017 года на счетах скандального и уже неплатежеспособного "Платинум банка" "Украэрорух" хранил 405 млн грн.
Последние два транша, в целом - на 160 млн грн, руководство "Украэроруха" перечислило в "Платинум" за несколько недель до закрытия.
К тому времени проблемы "Платинум Банка" уже были широко известными.
В частности, из-за судебных исков мобильного оператора МТС (Vodafone), который требовал у "Платинума" вернуть ему 250 млн грн депозита, а у Нацбанка - признать "Платинум" проблемным.
Все проверки обнаружили серьезные нарушения со стороны директора "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука и его заместителей.
Но за 2 года Министерство инфраструктуры так и не уволило его.
5 июня 2019 года Кабмин согласовал увольнение Бабейчука и назначил временно исполняющим обязанности Александра Доценко.
Экономическая правда
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