Керівник "Украероруху" розповів про середні зарплати на підприємстві

Співробітники Держпідприємства обслуговування повітряного простору України ("Украерорух") у середньому отримують зарплату у розмірі 25-30 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю ЦТС заявив в.о. директора "Украероруху" Андрій Ярмак.

Відповідаючи на питання, чи відчувається на підприємстві проблема відтоку кадрів, Ярмак сказав:

"У нас на підприємстві природний відтік, але чогось кардинального ми не спостерігаємо. У нас досить висока середня заробітна плата - близько 25-30 тис грн. Диспетчери заробляють більше. Наші фахівці затребувані і за кордоном, але для переходу необхідно пройти сертифікацію у місцевих авіаційних властей. Зі свого боку, ми намагаємося тримати зарплати конкурентними, щоб не було масового відтоку співробітників".

Керівник "Украероруху" додав, що в плані технологій, операційної діяльності та безпеки підприємство повністю відповідає європейським стандартам.

За його словами, штат держпідприємства налічує майже 4400 чоловік. Основний вид діяльності - надання послуг з аеронавігації, забезпечення зв'язку, навігації і спостереження.

Нагадаємо:

15 жовтня Кабінет міністрів погодив призначення виконувачем обов'язків директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху Андрія Ярмака.

9 жовтня Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючого обов’язки директора провайдера аеронавігаційного обслуговування "Украерорух" Олександра Доценка.

"Украерорух" - стратегічне підприємство і національний провайдер аеронавігаційного обслуговування.

Основний заробіток отримує в валюті за обслуговування авіарейсів в повітряному просторі України.

На початку 2017 року на рахунках скандального та вже неплатоспроможного "Платинум банку" "Украерорух" зберігав 405 млн грн.

Останні два транші, загалом - на 160 млн грн, керівництво "Украероруху" перерахувало до "Платинуму" за декілька тижнів до закриття.

На той час проблеми "Платинум Банку" вже були широко відомими.

Зокрема, через судові позови мобільного оператора МТС (Vodafone), який вимагав у "Платинуму" повернути йому 250 млн грн депозиту, а у Нацбанку - визнати "Платинум" проблемним.

Усі перевірки виявили серйозні порушення з боку директора "Украероруху" Дмитра Бабейчука і його заступників.

Але за 2 роки Міністерство інфраструктури так і не звільнило його.

5 червня 2019 року Кабмін погодив звільнення Бабейчука і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Олександра Доценка.