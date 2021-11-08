Авиаттрафик над Украиной восстановился на 84% от докризисного показателя

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В октябре 2021 года количество полетов в небе над Украиной достигло почти 84% от докризисного показателя.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

Отмечается, что в октябре "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

При этом, в сентябре показатель количества полетов по сравнению с докризисным периодом был ниже - 76%.

Украинские авиакомпании совершили 8 569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании совершили 16 521 полет (меньше на 18%).

В то же время, внутренние полеты составляют 3 116 рейсов (+16,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты – 12 660 рейсов (-12,4 %), транзитные полеты – 9 314 рейсов (-27,3 %).

"Увеличение трафика в небе над Украиной наблюдается преимущественно за счет увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание и проактивной работы с авиакомпаниями по использованию транзитного потенциала воздушного пространства.

Также важным фактором активизации авиаперевозок является принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажиров и кампания по вакцинации и внедрению международных ковид-сертификатов, что открыло для украинцев границы европейских стран. Однако следует учитывать, что мы уже вошли в завершение туристического сезона и традиционное уменьшение динамики полетов в период зимней навигации", - заявил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

"Имеем и хорошую новость: ряд авиакомпаний уже сообщили о продлении чартерных программ в экзотические страны или заявили об открытии новых направлений. Это дает нам основания рассчитывать, что нынешний сезон мы пройдем по оптимистическому сценарию", - добавил он.

В "Украэрорухе" добавили, что динамика авиатрафика по завершению летнего сезона традиционно падает: количество полетов в августе составило 29 048 рейсов, в сентябре – 26 241 рейс, в октябре – 25 090.

"Однако предприятие входит в него в стабилизированном финансовом состоянии и с четким планом действий по дальнейшему развитию транзитного потенциала воздушного пространства Украины, интенсивности обслуживания воздушного движения в аэропортах Украины, дальнейших шагов наращивания докризисных объемов авиатрафика", - говорится в сообщении.

Напомним:

В сентябре этого года авиатрафик в небе над Украиной стабилизировался на уровне 76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года.

Экономическая правда