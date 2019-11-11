"День холостяка": продажи товаров на Alibaba бьют рекорды
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — "Дня холостяка" — 91,2 миллиарда юаней или около 13 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами (69 млрд юаней).
За первые 9 часов распродажи выручка Alibaba превысила 23 миллиарда долларов.
Более того, компания достигла показателя продаж в 1 млрд долларов за одну минуту и 8 секунд.
В 2018 году "День холостяка" на Alibaba собрал 30,7 млрд долларов. Это на 27% больше, чем годом ранее.
Фестиваль, придуманный компанией, стал крупнейшим событием в мире шоппинга и главным индикатором потребительского спроса в Китае
По оценке Bloomberg, примерно полмиллиарда покупателей хлынут на сайты компаний ритейлера, чтобы выкупить разнообразные товары — от смартфонов iPhone и холодильников до орехов кешью.
Впервые Alibaba провела "фестиваль распродаж" в 2009 году, увязав его со студенческим праздником 11 ноября (11.11 — четыре единицы) — днем одиночек и холостяков.
Как отмечает Bloomberg, в течение "24-часового марафона" на онлайн-площадках Alibaba продается больше товаров, чем во время пятидневной распродажи в США, которая начинается в День Благодарения и заканчивается киберпонедельником.
Кроме того, агентство называет "День холостяка" индикатором потребительского спроса в Китае.
"С учетом того, что темпы роста экономики страны могут опуститься ниже 6%, инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько китайские потребители готовы тратить", — пишет Bloomberg.
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