"День холостяка": продажи товаров на Alibaba бьют рекорды

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — "Дня холостяка" — 91,2 миллиарда юаней или около 13 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами (69 млрд юаней).

За первые 9 часов распродажи выручка Alibaba превысила 23 миллиарда долларов.

Более того, компания достигла показателя продаж в 1 млрд долларов за одну минуту и 8 секунд.

В 2018 году "День холостяка" на Alibaba собрал 30,7 млрд долларов. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Фестиваль, придуманный компанией, стал крупнейшим событием в мире шоппинга и главным индикатором потребительского спроса в Китае

По оценке Bloomberg, примерно полмиллиарда покупателей хлынут на сайты компаний ритейлера, чтобы выкупить разнообразные товары — от смартфонов iPhone и холодильников до орехов кешью.

Впервые Alibaba провела "фестиваль распродаж" в 2009 году, увязав его со студенческим праздником 11 ноября (11.11 — четыре единицы) — днем одиночек и холостяков.

Как отмечает Bloomberg, в течение "24-часового марафона" на онлайн-площадках Alibaba продается больше товаров, чем во время пятидневной распродажи в США, которая начинается в День Благодарения и заканчивается киберпонедельником.

Кроме того, агентство называет "День холостяка" индикатором потребительского спроса в Китае.

"С учетом того, что темпы роста экономики страны могут опуститься ниже 6%, инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько китайские потребители готовы тратить", — пишет Bloomberg.