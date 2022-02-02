"Электронмаш" купил депутат Киевсовета Баленко – медиа

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Завод "Электронмаш" на аукционе приобрел основатель ритейлерской группы "Фуршет" и депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Игорь Баленко.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

27 января Фонд госимущества на повторном аукционе продал "Электронмаш" за 430 млн грн малоизвестной компании "Украинский имидж". В ходе торгов цена возросла в 6,5 раза от стартовой.

"Украинский имидж" основан в 2006 году в Киеве. Занимается деятельностью в области права. Компания записана на Виолетту Глинянчук. Совместно с Валерием Глинянчуком она также владеет компанией "Укрэнергостройресурсы", торгующей недвижимостью на площадке ProZorro.Продажи.

Глинянчук отказалась отвечать на вопросы издания, сославшись на занятость.

Три источника на рынке недвижимости, знакомых с деталями сделки, сообщили Forbes, что "Электронмаш" купил основатель ритейлерской группы "Фуршет", депутат Киевсовета от "Евросолидарности" и один из крупнейших рантье Игорь Баленко.

Ему принадлежат столичные торговые центры Променада Центр и Променада Парк общей арендной площадью 59 тыс кв. м и шесть отелей в Каменце-Подольском, Трускавце, Киеве, Запорожье, Бакоте Хмельницкой области и в Царевке Житомирской области.

Баленко отрицает покупку "Электронмаша". "Я никакого отношения к покупке не имею", – ответил он.

Напоминаем:

В 2008 году Киевсовет передал в аренду компании Баленко "Господарник" под застройку 19 га Совских прудов.

Баленко планировал построить там восемь жилых домов общей площадью 120 тыс. кв. м. Это вызвало протесты местных жителей.

В результате суд в феврале 2019 года расторг договор аренды, вернув участок городу.