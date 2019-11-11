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"День холостяка": продажі товарів на Alibaba б'ють рекорди

Понеділок, 11 листопада 2019, 09:20
 

Китайська інтернет-компанія Alibaba заробила в першу годину традиційного дня розпродажів — "Дня холостяка" — 91,2 мільярда юанів або близько 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Продажі зросли на 32% в порівнянні з торішніми результатами (69 млрд юанів).

За перші 9 годин розпродажу виручка Alibaba перевищила 23 мільярди доларів.

Більш того, компанія досягла показника продажів в 1 млрд доларів за одну хвилину і 8 секунд.

У 2018 році "День холостяка" на Alibaba зібрав 30,7 млрд доларів. Це на 27% більше, ніж роком раніше.

Фестиваль, придуманий компанією, став найбільшою подією в світі шопінгу і головним індикатором споживчого попиту в Китаї

За оцінкою Bloomberg, приблизно півмільярда покупців хлинуть на сайти компаній рітейлера, щоб викупити різноманітні товари - від смартфонів iPhone і холодильників до горіхів кешью.

Вперше Alibaba провела "фестиваль розпродажів" в 2009 році, пов'язавши його зі студентським святом 11 листопада (11.11 - чотири одиниці) - днем ​​одинаків і неодружених.

Як зазначає Bloomberg, протягом "24-годинного марафону" на онлайн-майданчиках Alibaba продається більше товарів, ніж під час п'ятиденного розпродажу в США, який починається в День Подяки і закінчується кіберпонеділком.

Крім того, агентство називає "День холостяка" індикатором споживчого попиту в Китаї.

"З урахуванням того, що темпи зростання економіки країни можуть опуститися нижче 6%, інвестори будуть уважно стежити за тим, наскільки китайські споживачі готові витрачати", - пише Bloomberg.

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