Энергетическое и железнодорожное:аудиторы назвали убыточные госпредприятия

По результатам работы 2018 года АО "Херсонская ТЭЦ", которым управляет Фонд госимущества, получило 100,28 млн гривен убытков при запланированных 4,06 миллионах прибыли, ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона", органом управления которого является "Укрзализныця", получило 27,52 млн гривен убытков при плановых 3,11 млн гривен прибыли.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Госаудитслужбы на Кабмин.

Также аудиторы отметили ГП "Украинский детский центр "Молодая гвардия" из курортного г. Одесса, органом управления которого является Министерство социальной политики, которое за весь 2018 год получило прибыль в сумме 1000 гривен вместо запланированных 733 тысяч.

Выдержка из письма аудиторов на Кабмин

Кроме этого, аудиторы жаловались на махинации при финансовом планировании некоторыми менеджерами государственного имущества.

"Финансовые планы на 2019 год ГП "Опытного хозяйства "Нивка" Института рыбного хозяйства НААН Украины и ГП "Экоцентр", которым управляет Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, были утверждены без указания дат утверждения, что не позволяет осуществить контроль за своевременностью", - говорится в сообщении.

Ранее StateWatch сообщало о других убыточных государственных предприятиях в 2018 году.

По результатам работы 2018 года ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли; ГП "Николаевский бронетанковый завод", которым управляет концерн "Укроборонпром", получило 5 млн гривен убытков при плановых 2,5 млн гривен прибыли.

Государственный завод "Арсенал", органом управления которого является Государственное космическое агентство, получило 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.

Экономическая правда