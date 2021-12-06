За 3 квартала 2021 года Госзерновая корпорация получила 328 миллионов убытков

фото: гпзку

За три квартала 2021 года акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", находящаяся в управлении Минэкономики, получило чистый убыток на сумму 327,9 млн грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет ГПЗКУ о выполнении показателей финансового плана за 9 месяцев, сообщает "Марлин".

По состоянию на октябрь корпорация имела финансовые обязательства на общую сумму 25,2 млрд грн.

"23,9 млрд грн этой суммы составляет долг ГПЗКУ перед Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов, которую украинская сторона должна выплатить до 2027 года", - говорится в сообщении.

"В 2012 году ГПЗКУ заключила кредитное соглашение с китайской корпорацией, по которой обязались ежегодно поставлять зерно в Китай. Но из-за многочисленных коррупционных скандалов выполнение контракта регулярно срывалось", - напоминает "Марлин".

В пояснительной записке ГПЗКУ второй квартал подряд отмечает, что китайские кредиторы отказываются от большинства поставок украинской корпорации, что существенно снижает доход последней.

"При реализации сельскохозяйственной продукции АО, в соответствии с условиями генерального договора о сотрудничестве, предоставляет предложения по поставкам зерновых стратегическому партнеру компании ССЭС. Фактически большинство предоставленных предложений компания ССЭС не подтвердила, что в свою очередь негативно отразилось на фактических объемах реализации", - заявила зерновая компания.

В октябре новый директор компании заявил об отсутствии средств для погашения долга.

"Поскольку кредит предоставлялся под государственные гарантии, то в отсутствие средств у компании платить за кредит будут из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

С сентября 2021 года ГПЗКУ возглавляет Василий Коваленко. Предыдущего директора Андрея Власенко уволили после его задержания правоохранительными органами обвинений в присвоении 71 млн грн компании.

Согласно финансовому отчету, зарплата руководителя компании составляет 427 тыс грн, члена правления 282 тыс грн, менеджера среднего звена 23 тыс грн, а сотрудника - 10 тыс грн.

Таким образом, зарплата руководителя в 43 раза выше оплаты труда работника. В общей сложности, на оплату труда 4297 человек компания тратит 59 млн грн в месяц.

ГПЗКУ вошла в топ-5 убыточных государственных компаний Украины по результатам полугодия текущего года.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляет услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Корпорация позиционирует себя на рынке как самая мощная государственная вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе экономики страны.

Напоминаем:

Министерство экономики согласовало план реструктуризации китайского кредита Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Государственная зерновая корпорация Украины не имеет достаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.

Правительство создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросом выплат Государственной зерновой корпорации по долгам перед китайскими госкомпаниями.

В первом полугодии 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Экономическая правда