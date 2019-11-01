Енергетичне і залізничне: аудитори назвали збиткові держпідприємства

За результатами роботи 2018 року АТ "Херсонська ТЕЦ", яким управляє Фонд держмайна, отримало 100,28 млн гривень збитків при запланованих 4,06 мільйонах прибутку, ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", органом управління якого є "Укрзалізниця", отримало 27,52 млн гривень збитків при планових 3,11 млн гривень прибутку.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Держаудитслужби на Кабмін.

Також аудитори відзначили ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія" з курортного м. Одеса, органом управління якого є Міністерство соціальної політики, яке за весь 2018 рік отримало прибуток в сумі 1 тисяча гривень замість запланованих 733 тисяч.

Крім цього, аудитори скаржилися на махінації при фінансовому плануванні деякими менеджерами державного майна.

"Фінансові плани на 2019 рік ДП "Дослідного господарства "Нивка" Інституту рибного господарства НААН України та ДП "Екоцентр", яким управляє Державне агентство з управління зоною відчуження, були затверджені без зазначення дат затвердження, що не дає змоги здійснити контроль за своєчасністю", - йдеться у повідомленні.

Витяг з листа аудиторів на Кабмін

Раніше StateWatch повідомляло про інші збиткові державні підприємства в 2018 році.

За результатами роботи 2018 року ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", якою на той час управляло Мінагрополітики, отримало 1,497 млрд гривень збитків при запланованих 38,7 млн гривень прибутку; ДП "Миколаївський бронетанковий завод", яким управляє концерн "Укроборонпром", отримало 5 млн гривень збитків при планових 2,5 млн гривень прибутку.

Державний завод "Арсенал", органом управління якого є Державне космічне агентство, отримало 4,3 млн гривень збитків при планових 6,3 млн гривень прибутку.

Економічна правда