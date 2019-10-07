Оборонне, космічне, аграрне: аудитори назвали збиткові держпідприємства

В кінці липня Державна аудиторська служба відзвітувала уряду про збитки та втрати державних підприємств.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист аудиторів.

За результатами роботи 2018 року ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", якою на той час управляло Мінагрополітики, отримало 1,497 млрд гривень збитків при запланованих 38,7 млн гривень прибутку; ДП "Миколаївський бронетанковий завод", яким управляє концерн "Укроборонпром", отримало 5 млн гривень збитків при планових 2,5 млн гривень прибутку.

Державний завод "Арсенал", органом управління якого є Державне космічне агентство, отримало 4,3 млн гривень збитків при планових 6,3 млн гривень прибутку.

Також аудитори відзвітували про недоотриманий прибуток у двох підприємствах держпідприємств.

У 2018 році ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля", яким управляє космічне агентство, недоотримало прибутку на суму 116,17 млн гривень; ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", органом управління якого є Морська адміністрація, недоотримало прибутку на суму 4,3 млн гривень.

Загалом протягом першого півріччя 2019 року ДАС здійснило перевірку 59 державних підприємств.

Витяг із листа ДАС

Економічна правда