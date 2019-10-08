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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2 миллиарда

Вторник, 8 октября 2019, 17:50

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,154 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных, размещенных на сайте Минфина.

Отмечается, что Минфин продал облигации сроком на 3 года на 2,12 миллиарда гривен. Проценты по этим ценным бумагам опустились ниже 15% и составили 14,91% годовых.

Также министерство продало облигации на полгода и год на 34 миллиона гривен, а проценты по ним составили 14,3% и 17,25% годовых соответственно.

Напомним:

1 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 77,2 миллионов гривен, большая часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ.

Экономическая правда

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ОВГЗ

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Экономическая правда
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