Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2 миллиарда
На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,154 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных, размещенных на сайте Минфина.
Отмечается, что Минфин продал облигации сроком на 3 года на 2,12 миллиарда гривен. Проценты по этим ценным бумагам опустились ниже 15% и составили 14,91% годовых.
Также министерство продало облигации на полгода и год на 34 миллиона гривен, а проценты по ним составили 14,3% и 17,25% годовых соответственно.
Напомним:
1 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 77,2 миллионов гривен, большая часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ.
Экономическая правда
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