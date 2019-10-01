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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 77 миллионов

Вторник, 1 октября 2019, 18:45

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 77,2 миллионов гривен, большая часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что первый аукцион ОВГЗ успешно провели через платформу Bloomberg.

Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);
  • по 1-летними ОВГЗ - 15,09%;
  • по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 бп).

Напомним:

24 сентября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 13,2 миллиардов гривен, большинство этих облигаций имеют срок обращения свыше 5 лет.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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