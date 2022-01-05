Украина смогла взять взаймы меньше, чем планировала – Минфин
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривень или 86,2% от запланированных на этот период.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд. грн. (3,1 млрд. долларов и 778,1 млн. евро).
Кроме того, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций "Экспортно-кредитное агентство" и в объеме 20 млрд грн – "Украинская финансовая жилищная компания".
Из внешних источников привлечено 192,8 млрд грн, в том числе:
48,2 млрд грн (1,75 млрд долларов) путем размещения 8-летних евробондов под 6,876% годовых и их доразмещение с доходностью 6,3%;
73,4 млрд грн (1,9 млрд СПЗ) получение средств общего распределения специальных прав заимствования Международного валютного фонда;
18,8 млрд грн (0,5 млрд СПЗ) получение второго транша кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020;
18 млрд грн (588,7 млн евро) поступление средств в рамках макрофинансовой помощи ЕС;
7,5 млрд грн (250 млн евро) получение кредитов от Cargill Financial Services International, Inc.
0,8 млрд грн (30 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
1,5 млрд грн (55 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";
0,4 млрд грн (15 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
0,3 млрд грн (12,4 млн долларов) получение средств от МБРР в рамках программы "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей";
9,6 млрд грн (350 млн долларов) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления";
1 млрд грн (37,6 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине";
0,4 млрд грн (14,5 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины";
2,9 млрд грн (105 млн долларов) на получение средств займа МБРР в рамках Дополнительного финансирования проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине";
9,2 млрд грн (300 млн евро) поступление средств займа МБРР для системного проекта "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления";
0,27 млрд грн (10 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов".
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн (94,2% плана), платежи по обслуживанию – 150 млрд грн (98,6% плана).
Экономическая правда
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