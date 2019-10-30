Под Радой протестуют против создания рынка земли
Всеукраинский аграрный совет проводит под стенами парламента акцию протеста с требованием не допустить включения в повестку дня законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Об этом сообщается на Facebook-странице организации.
"Аграрии и селяне призывают депутатов не принимать законопроект №2178-10, поскольку он противоречит интересам украинцев и выгоден только агрохолдингам, то есть олигархам", - говорится в сообщении.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", несколько сотен людей на площади Конституции требуют от парламента и президента не допустить включения в повестку дня Рады и голосования депутатами законопроекта, предусматривающего создание рынка земли.
В полдень участники акции отправятся в Офис президента с требованием, чтобы глава государства вмешался в ситуацию.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", это первая из трех акций против рынка земли, запланированныхпод зданием парламента. Свои протесты также проведут Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".
Напомним:
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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Экономическая правда
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